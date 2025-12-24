ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Матвиенко призвала не делать длинными названия законов

Председатель Совета Федерации отметила, что граждане должны иметь возможность прочитать документ и понять его
10:02

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко

© Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала сенаторов сокращать наименования законов, чтобы граждане могли прочитать документ и понять, о чем в нем идет речь.

"Мы постоянно стараемся совершенствовать нашу работу. Вот скажите, для простого гражданина название закона на полстраницы - вообще можно понять, что это за закон и о чем идет речь? Нельзя же такие длинные названия делать. Это же невозможно даже для сенаторов прочесть, не говоря уже о простом гражданине. Давайте подумаем, как нам усовершенствовать и эту составляющую нашей законотворческой работы", - сказала она на пленарном заседании.

В рамках заседания верхней палаты парламента обсуждалось внесение изменений в федеральный закон "Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в Российской Федерации, о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" и статью 1 федерального закона "О внесении изменений в статьи 9 и 10 федерального закона "Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в Российской Федерации, о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" (об уточнении требований к физическим лицам при перевозках легковым такси). 

