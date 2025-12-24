ТАСС: за неделю в зоне СВО погибли 24 солдата ВСУ из Полтавской области

В других украинских регионах ситуация с потерями несильно лучше, рассказали в российских силовых структурах

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Коновалов/ ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Порядка 24 военнослужащих ВСУ - уроженцев Полтавской области - погибли за минувшую неделю в ходе боевых действий на СВО, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

"Полтава стала лидером среди потерь за неделю. Официально подтверждена гибель 24 военнослужащих ВСУ. Это более трех человек в день, не считая пропавших без вести", - рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что в других украинских регионах ситуация с потерями несильно лучше. "Количество официально признанных потерь за неделю достигает цифры в 20 человек", - уточнил представитель силовых структур.

9 декабря силовики сообщали ТАСС, что в Полтаве в течение недели было похоронено порядка 18 военнослужащих.