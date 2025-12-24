ТАСС: на Днепропетровщине незаконно мобилизовали отца четырех малолетних детей

Его отправили в 425-й штурмовой полк "Скала", несмотря на то, что украинское законодательство дает право на отсрочку тем, у кого трое и более несовершеннолетних детей

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Отец четырех несовершеннолетних детей из Каменского Днепропетровской области был мобилизован в штурмовой полк ВСУ вопреки украинскому законодательству. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"В Каменском "бусифицировали" (насильственно мобилизовали - прим. ТАСС) отца четырех несовершеннолетних детей. Его отправили в 425-й штурмовой полк "Скала", несмотря на то, что украинское законодательство дает право на отсрочку тем, у кого трое и более несовершеннолетних детей", - рассказал собеседник агентства.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В украинских социальных сетях регулярно публикуют видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с военкомами в разных городах. Из-за критической нехватки людей в армии сотрудники военкоматов активизируют рейды по общественным местам и избивают задержанных. При этом нередко сами военнообязанные вступают в прямое противостояние с сотрудниками военкоматов, чтобы любыми способами попытаться избежать мобилизации.