С ростом количества потерь на фронте растут и зверства ТЦК, подчеркнули в российских силовых структурах

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) заковали 21-летнего гражданина Украины в наручники, после чего вынуждали его подписать контракт и отправиться на фронт. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"С ростом количества потерь на фронте растут и зверства ТЦК. Под каток принудительной мобилизации попал 21-летний гражданин Украины, которого заковали в наручники и вынуждали подписать контракт", - рассказал собеседник агентства.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В украинских социальных сетях регулярно публикуют видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с военкомами в разных городах. Из-за критической нехватки людей в армии сотрудники военкоматов активизируют рейды по общественным местам и избивают задержанных. При этом нередко сами военнообязанные вступают в прямое противостояние с сотрудниками военкоматов, чтобы любыми способами попытаться избежать мобилизации.