Аксенов: Путин всегда погружен в ситуацию в Крыму

На каждой встрече с президентом обсуждаются вопросы организации безопасности на полуострове, подчеркнул глава региона

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин всегда погружен в текущую ситуацию в Республике Крым, в том числе по вопросам организации безопасности на полуострове, сообщил глава региона Сергей Аксенов в эфире телеканала "Крым-24".

"Президент всегда погружен в повестку, он хорошо знает, что происходит в Крыму, владеет информацией в полном объеме. На каждой встрече детально обсуждаем проблемные вопросы, цифры и показатели на конкретный момент, в том числе касающиеся организации системы обороны на полуострове, координация нашей работы с вооруженными силами. В целом государство видит стратегическое движение Крыма вперед, оценивает большинство решений, которые ведут к достижению результата. Он принимает сам [решение], на каком направлении Крыму необходимо оказать помощь", - сказал он.

Аксенов добавил, что без Путина Крым не смог бы продвинуться вперед по большинству вопросов так интенсивно, так как это происходит сегодня.