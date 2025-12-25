Климов: у "Единой России" есть контакты с конгрессменами США

Официальных межпартийных соглашений с Соединенными Штатами не планировалось, сообщил член Бюро высшего совета партии Андрей Климов

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. "Единая Россия" поддерживает контакты с американскими политиками и конгрессменами, прежде всего от Республиканской партии, но официальных межпартийных соглашений с США не планировалось. Об этом в интервью ТАСС сообщил член Бюро высшего совета партии "Единая Россия", член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов.

"У "Единой России" никогда не было каких-либо написанных на бумаге подписанных документов ни с Республиканской, ни с Демократической партией [США]. И в планах у нас такого не было", - отметил он.

"При этом у меня и у моих коллег были, есть и, скорее всего, будут продолжаться контакты с американцами, которые являются действующими конгрессменами или руководителями [структур], аффилированными прежде всего с Республиканской партией, и которые так или иначе контактируют со мной и моими коллегами, как правило, по их инициативе", - подчеркнул Климов.

Межхристианский диалог

Политик уточнил, что площадки для этих контактов самые разные. "Практически все связано с межхристианским диалогом, традиционными ценностями. Есть даже специфические формы, называемые "духовная трапеза", которые проходят в США, куда ездят наши граждане. Я под американскими санкциями туда не езжу, но общаемся по видеоконференции", - поделился он.

В этом же ключе контакты происходят на уровне деловых сообществ на темы науки, космических программ, программ по освоению Арктики, а также в сфере культуры. Климов добавил, что встречи проходят на нейтральных площадках, в формате ВКС или очно в России. "Были беседы с ними в Калининграде, Москве и Петербурге в период уже специальной военной операции", - отметил собеседник агентства.

Он также обратил внимание на разницу во взаимодействии с республиканцами и демократами. "С республиканцами контакты были более конструктивными, а с демократами бывало много, но в итоге мы получали не очень хорошие действия в наш адрес. Поэтому с ними установить отношения мы не очень торопимся, но возможности для обмена мнениями существуют", - сказал Климов.