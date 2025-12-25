Захарова: методы Трампа для спасения США не всегда приемлемы для России

О необходимости "спасения" говорили цифры, выкладки - от госдолга до ежедневных показателей, указала дипломат

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Действия американского президента Дональда Трампа направлены на спасение США, но они не всегда приемлемы для России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Есть те люди, которые считали, то Америку надо спасать. Эти люди были внутри, остаются внутри Соединенных Штатов Америки, и они готовы были разговаривать с кем угодно, лишь бы только спасти Соединенные Штаты Америки. С этой повесткой пришел нынешний президент США. Он же в принципе красивую придумал фразу: "Сделать Америку снова великой". Но, по сути, это спасение", - сказала дипломат в интервью телеканалу "Россия-24".

"Те цифры, выкладки, начиная от пресловутого государственного долга, заканчивая просто ежедневными показателями и динамикой их жизни, - все говорило, и он об этом говорил, что, действительно, требуется спасение [для США]. Методы, которыми он действует, - они разные. Какие-то для нас понятны, в том числе и приемлемы, какие-то нет", - добавила Захарова.