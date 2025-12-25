Посольство РФ в Камбодже передало помощь для пострадавших в конфликте с Таиландом

Посол РФ Анатолий Боровик 23 декабря посетил камбоджийский Красный Крест и встретился с руководством организации

Редакция сайта ТАСС

ХАНОЙ, 25 декабря. /ТАСС/. Посольство России передало Камбоджийскому Красному Кресту (CRC) гуманитарную помощь для поддержки гражданского населения, пострадавшего в ходе приграничного конфликта с Таиландом. Об этом сообщается в Telegram-канале диппредставительства.

В посольстве сообщили, что его глава Анатолий Боровик 23 декабря вместе с сотрудниками посетил камбоджийский Красный Крест и встретился с руководством организации.

"От лица Посольства глава дипмиссии передал CRC 2 тонны риса, 1 375 упаковок лапши, 75 л подсолнечного масла, 75 л рыбного и 54 л соевого соусов, а также 1 200 л бутилированной питьевой воды в качестве помощи населению Камбоджи, вынужденно покинувшему места жительства", - говорится в сообщении посольства.

Как пишет газета Khmer Times, в свою очередь президент CRC Бун Рани поблагодарила российское посольство за поддержку. Посол на встрече выразил соболезнования семьям погибших в приграничном конфликте и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. "Для нас это не просто церемониальное мероприятие, а проявление нашей глубокой убежденности в том, что помощь соседям и другим людям - универсальная добродетель, независимо от национальности, религии или политических обстоятельств", - сказал Боровик, слова которого приводит издание.

Посол также выразил надежду, что оказанная российской стороной помощь даст понять жителям Камбоджи, что они "не остались один на один со своими трудностями".

Столкновения с применением стрелкового оружия на границе Камбоджи и Таиланда начались 7 декабря. Таиландские сухопутные силы 8 декабря сообщили, что камбоджийские военные начали артиллерийский обстрел таиландских позиций в приграничной зоне. ВВС Таиланда в ответ атаковали военную инфраструктуру Камбоджи. Посольства РФ в обеих странах рекомендовали российским туристам воздерживаться от посещения приграничных районов.