В Госдуме назвали онлайн-платформу, аналога которой в России пока нет

Глава комитета по информполитике Сергей Боярский отметил, что в РФ нет "своего" Instagram

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Запрещенный Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) остается одной из онлайн-платформ, аналогов которой в России пока нет, но это и не принципиально. Об этом заявил ТАСС глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский.

"На сегодняшний день в России есть аналоги всех ключевых сервисов для жизни, но нет, например, аналога запрещенного Instagram. Не считаю принципиальным его создание, однако, если российские разработчики приступят к работе над такой площадкой, думаю, она найдет своего пользователя", - сказал депутат, отвечая на вопрос о том, остались ли иностранные сервисы, которые Россия пока что не импортозаместила.

21 марта 2022 года Тверской суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ и признал деятельность Instagram и Facebook экстремистской, запретив их работу в России.

В то же время компании Meta запрещено открывать отделения и вести коммерческую деятельность в России. Основанием для обращения Генпрокуратуры в суд стало временное снятие запрета для жителей ряда стран на размещение в Meta информации, содержащей призывы к насилию против российских граждан.