ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Убийство генерала ВС РФ Фанила Сарварова
ТАСС Медиа
ГлавнаяПолитика

Песков подтвердил контакты между Россией и Францией по делу Винатье

Французский гражданин обвиняется в шпионаже
Редакция сайта ТАСС
10:37
обновлено 10:58

Лоран Винатье

© Юлия Морозова/ ТАСС

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Контакты между Москвой и Парижем по делу французского гражданина Лорана Винатье (признан в РФ иноагентом), обвиняемого в шпионаже, действительно были. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Читайте также

Мирный план, выступление Зеленского и поздравление Путина Трампу. Темы брифинга Пескова

"Действительно, были соответствующие контакты между нашими и французами [по делу Винатье]", - указал Песков. 

РоссияФранцияПесков, Дмитрий Сергеевич