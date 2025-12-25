Песков подтвердил контакты между Россией и Францией по делу Винатье
10:37
обновлено 10:58
МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Контакты между Москвой и Парижем по делу французского гражданина Лорана Винатье (признан в РФ иноагентом), обвиняемого в шпионаже, действительно были. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Действительно, были соответствующие контакты между нашими и французами [по делу Винатье]", - указал Песков.