Песков подтвердил контакты между Россией и Францией по делу Винатье

Французский гражданин обвиняется в шпионаже

Лоран Винатье © Юлия Морозова/ ТАСС

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Контакты между Москвой и Парижем по делу французского гражданина Лорана Винатье (признан в РФ иноагентом), обвиняемого в шпионаже, действительно были. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Действительно, были соответствующие контакты между нашими и французами [по делу Винатье]", - указал Песков.