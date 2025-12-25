Кабмин одобрил соглашение с Мьянмой о защите граждан в международной юстиции

Правительство представило документ президенту России Владимиру Путину для внесения на ратификацию в ГД

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ одобрило соглашение с Мьянмой о взаимной защите граждан в международной юстиции и представило его президенту России Владимиру Путину для внесения на ратификацию в Госдуму. Документ опубликован на портале правовых актов.

"Одобрить и представить президенту Российской Федерации для внесения на ратификацию в Государственную думу Федерального собрания Российской Федерации соглашение между Российской Федерацией и Республикой Союз Мьянма о взаимной защите граждан от злоупотреблений в сфере международной юстиции, подписанное в городе Санкт-Петербурге 20 мая 2025 года" - говорится в документе.