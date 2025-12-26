Климов отнес Уиткоффа и Дмитриева к представителям общественной дипломатии

Спецпредставители президентов России и США наделены особыми полномочиями, отметил член Совета по внешней и оборонной политике

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Деятельность спецпредставителей президентов РФ и США Кирилла Дмитриева и Стивена Уиткоффа, не относящихся к кадровым дипломатам, можно рассматривать как форму общественной дипломатии. Такое мнение в интервью ТАСС высказал член бюро высшего совета партии "Единая Россия", член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов.

По словам Климова, к общественной дипломатии относится практически все, что не подпадает под определение классической дипломатии, которой занимаются главным образом исполнительные органы власти и дипломатические структуры. Политик напомнил, что координатором всей международной деятельности России, согласно законодательству, является МИД. "Это правильно. Но жизнь многообразна, все охватить классической дипломатией невозможно", - отметил он.

В качестве примера представителей общественной дипломатии Климов привел Дмитриева и Уиткоффа. "А кто такие Уиткофф и Кирилл Дмитриев? Они дипломаты? Нет. Они работники своих МИДов или Госдепов? Нет. Может быть, они ветераны дипломатической службы? Нет. Они деловые люди", - пояснил он.

При этом, по словам Климова, оба наделены особыми полномочиями. "Каждый из них при этом имеет полномочия в качестве спецпредставителя своего президента", - отметил он. "И если смотреть с точки зрения классического определения, то, что они делают, - это разновидность общественной дипломатии, но такой, за которой наблюдает весь мир", - заключил Климов.