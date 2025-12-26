В ДНР сообщили, что ВСУ стягивают силы к ключевым городам Донбасса

По словам советника главы Донецкой Народной Республики Игоря Кимаковского, украинские войска скапливаются у Краматорска, Дружковки и Славянска

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 26 декабря. /ТАСС/. Украинские войска стягивают силы к трем ключевым городам Донбасса - Краматорску, Дружковке и Славянску. Как рассказал ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский, в города и окрестности перебрасывают в том числе группы иностранных наемников из Колумбии.

"Сейчас у противника задача удержать три крупных хаба - Краматорск, Дружковку и Славянск. С этой целью в города и окрестности противник стягивает серьезные силы, боеспособные соединения, подготовленные группы спецподразделений, наемников, в том числе из Колумбии", - сказал Кимаковский.

Кроме того, по словам советника, на этих участках ВСУ оборудуют укрепления, готовят линию обороны.