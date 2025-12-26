Климов: на Западе не верят в победу Украины без внешней помощи

Член Совета по внешней и оборонной политике считает, что даже при сохранении западной поддержки Киев не сможет добиться военных целей

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Западные политики, в том числе американские, не верят, что Украина способна одержать победу без масштабной внешней поддержки. Об этом в интервью ТАСС заявил член Бюро высшего совета партии "Единая Россия", член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов.

"Я не видел ни одного - ни американского, ни западного серьезного политика или эксперта, который бы считал, что у Украины есть шанс победить нас, если вот этот западный подсос будет перекрыт. Это самая радикальная позиция", - отметил Климов в ответ на вопрос, есть ли среди западных политиков, с которыми поддерживает контакты "Единая Россия", те, кто разделяет позицию РФ.

При этом он подчеркнул, что, по его оценке, даже при сохранении западной помощи Украина не сможет добиться военных целей. "То есть, [по мнению моих западных собеседников], при [внешней] поддержке они - [Украина] - могут на что-то рассчитывать, а без - ни на что. А я им говорю: при любой вашей помощи они ни на что не могут рассчитывать", - добавил Климов.

Политик также отметил принципиальное различие подходов сторон к происходящему. По его словам, Россия рассматривает события как специальную военную операцию и действует "адресно и тонко", тогда как действия украинской стороны он охарактеризовал как террористические.

Климов подчеркнул, что у России есть технические возможности действовать иначе, но они сознательно не применяются. "Речь идет о соседнем, славянском, православном народе. У многих в нашей стране есть родственники, друзья, знакомые", - пояснил он.

В качестве одного из аргументов он привел миграционную статистику. "Украинцы преимущественно бегут именно в Россию, а не в другие страны. Это факт, и я приводил [своим западным собеседникам] соответствующие статистические данные", - заключил Климов.