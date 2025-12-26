Климов: ущерб Африке от колониализма оценивается в десятки триллионов долларов

Член Совета по внешней и оборонной политике подчеркнул, что антиколониальная повестка уже получила международное признание

Редакция сайта ТАСС

© : ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Ущерб, нанесенный африканским странам в период колониального господства, оценивается в десятки триллионов долларов. Об этом заявил ТАСС член бюро высшего совета партии "Единая Россия", член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов.

Политик напомнил про недавнее выступление главы МИД РФ Сергея Лаврова на встрече министров иностранных дел в формате Россия - Африка. Там Лавров заявил о готовности помочь африканским партнерам в деле искоренения неоколониальных практик, в том числе путем разработки юридических инструментов для оценки и компенсации нанесенного в колониальный период ущерба.

"Речь идет не просто о триллионах, а о многих десятках триллионов долларов", - отметил Климов, добавив, что возвращение этих средств потребует долгой и упорной борьбы.

Политик подчеркнул, что антиколониальная повестка уже получила международное признание. В частности, по его словам, движение "За свободу наций", учрежденное по инициативе "Единой России", разработало предложение к ООН закрепить 14 декабря как день, связанный с антиколониальной борьбой.