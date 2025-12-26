Академик Левичев: западные ученые пытаются донести важность сотрудничества с РФ

Заместитель директора Института ядерной физики СО РАН отметил, что Россия развивает свою программу синхротронных исследований практически в полной изоляции

НОВОСИБИРСК, 26 декабря. /ТАСС/. Западные ученые не отвернулись от российских коллег и пытаются донести до руководства своих стран необходимость сотрудничества с РФ. Об этом сообщил на итоговой пресс-конференции заместитель директора Института ядерной физики СО РАН, академик Евгений Левичев.

"Надо сказать, что ученые [стран Запада] не отвернулись от нас. Мы по-прежнему общаемся. <...> Они обращаются к своим властям, говорят <...> что наука всегда была вне политики. <...> Это совершенно неправильно, что исчезают последние окна диалога между народами. Уже есть процессы за рубежом, которые стремятся восстановить сотрудничество", - сказал он.

Академик отметил, что существующие ограничения привели к тому, что сейчас РФ развивает свою программу синхротронных исследований практически в полной изоляции, однако у ученых остается возможность сотрудничать с коллегами из Азии, в частности, из КНР.

Ранее Левичев отмечал потепление в отношениях российских и американских ученых после встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. В беседе с ТАСС он привел в пример то, что научные издания США, в отличие от европейских, при публикации исследований российских ученых не заставляют вычеркивать аффилиации с организациями из РФ.

В конце ноября на встрече с молодыми учеными президент России Владимир Путин заявил о намерении наращивать научное взаимодействие с иностранными партнерами, включая софинансирование работы ведущих ученых через гранты. Он также отметил, что попытки некоторых сил ограничить научное сотрудничество не увенчались успехом. После 2022 года сотрудничество между Россией и Европейским союзом в научной сфере значительно сократилось из-за политических решений, но некоторые формы взаимодействия сохраняются, а в академическом сообществе ЕС ведутся дискуссии о перспективах восстановления сотрудничества.