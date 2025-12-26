Сенатор Волошин: сын Байдена признал участие демократов в коррупции на Украине

Хантер Байден описывает систему, в которую сам был непосредственно вовлечен благодаря должности своего отца, указал он

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Заявлением об Украине как рассаднике зла сын экс-президента США Джо Байдена Хантер подтвердил участие политических элит из демократической партии США в коррупционных схемах, о чем Россия говорит с 2014 года. Такое мнение высказал в беседе с ТАСС сенатор РФ от Донецкой Народной Республики (ДНР) Александр Волошин.

Как ранее сообщила газета The New York Post (NYP), сын экс-президента США Джо Байдена предприниматель Хантер Байден назвал Украину рассадником зла из-за уровня коррупции в стране. По информации NYP, Хантер входил в совет директоров украинской газовой компании Burisma в 2014 году. В интервью газете он назвал эту работу "абсолютной ошибкой".

"Фактически Хантер Байден подтверждает то, о чем Россия говорит с 2014 года. Украинская экономика и государственные институты использовались как инструмент обогащения и влияния элит Демократической партии США. Когда Байден говорит об Украине как о гнезде коррупции, он описывает систему, в которую сам был непосредственно вовлечен благодаря должности своего отца", - сказал сенатор.

Он отметил, что для коррупции использовалась стандартная для офиса прошлого президента Соединенных Штатов схема - управление бизнесом за пределами страны и вывод активов для дальнейшего обогащения. Как добавил Волошин, слова Байдена-младшего свидетельствуют о том, что украинский кризис является прямым следствием многолетней политики Вашингтона при Бараке Обаме и Байдене, "где красивые слова о демократии прикрывали десуверенизацию Украины, коррупцию и личную выгоду". "Символично, что и Джо Байдену, и его сыну пришлось расплатиться за это своими политическими карьерами", - отметил собеседник агентства.

О коррупционном скандале на Украине

10 ноября НАБУ и САП объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас" по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике. Во главе схемы оказался бизнесмен и друг Владимира Зеленского Тимур Миндич. У него, у главы Минюста Германа Галущенко, которого позже отправили в отставку, а также в компании "Энергоатом" прошли обыски. По данным следствия, участники преступной схемы отмыли не менее $100 млн.

11 ноября НАБУ предъявило первые обвинения, в том числе Миндичу как руководителю преступной организации, а также бывшему вице-премьеру, экс-министру национального единства Алексею Чернышову, который приходится Зеленскому другом и кумом. 17 ноября появилась информация о том, что глава офиса Зеленского Андрей Ермак может фигурировать на записях НАБУ под псевдонимом Али-Баба. Утром 28 ноября у Ермака прошли обыски, а к вечеру Зеленский его уволил.