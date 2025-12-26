Климов: Зеленский с большой вероятностью работает на MI6

По словам члена бюро высшего совета "Единой России", члена Совета по внешней и оборонной политике, представители британских спецслужб охраняют Владимира Зеленского

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Зависимость Владимира Зеленского от британской разведки стала одной из причин выхода Киева из стамбульских переговоров в 2022 году. Такое мнение в интервью ТАСС высказал член бюро высшего совета "Единой России", член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов.

По мнению Климова, в первые месяцы специальной военной операции была реальная возможность завершить конфликт политико-дипломатическим путем. "Киев к этому был готов. И турки, которые помогали провести мероприятия в Стамбуле [весной 2022 года], тоже видели какой-то свет в конце тоннеля, пусть неяркий, нечеткий, но он был", - сказал Климов, добавив, что последующее вмешательство Великобритании, а именно приезд на тот момент премьер-министра Бориса Джонсона в Киев, сорвало переговорный процесс.

"Ходят упорные слухи, я думаю, они близки к истине, что Зеленский попросту работает на MI6, на британскую разведку. Но охраняют его, по крайней мере, представители британских спецслужб", - сказал Климов.

Он допустил, что охрана Зеленского может выполнять разные функции. "Можно охранять [его], а можно свободу ограничивать. А можно подсматривать за ним. Возможно, все вместе", - предположил Климов.