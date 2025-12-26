Нилов объяснил, почему в России нельзя вводить шестидневную рабочую неделю

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов считает, что нужно стремиться к тому, чтобы люди меньше работали

Председатель комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов © Арина Антонова/ ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Шестидневная рабочая неделя будет иметь негативные последствия для россиян, ее введение в Госдуме не обсуждается. Об этом ТАСС заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Я с уважением отношусь к бывшему руководителю Роспотребнадзора, нашему бывшему коллеге по Думе Геннадию Онищенко, [который выступил за шестидневку], но считаю, что, конечно, этого делать нельзя. Мы, наоборот, должны стремиться к тому, чтобы люди меньше работали, больше тратили время на себя, на родных, на близких, на спорт, на здоровье, на досуг. Это будет продлевать жизнь, это будет положительно влиять на демографию, на то, чтобы люди меньше болели. И постепенно мы к этому будем приходить", - сказал депутат.

По словам Нилова, сейчас если человек работает шесть дней вместо пяти, то дополнительный день ему оплачивают по двойному тарифу, либо выделяют дополнительный выходной. "Если предлагается сделать шестидневную рабочую неделю, то обычная оплата, никакого двойного тарифа. Это неправильно, это падение заработка, это подход, который я не разделяю. И вообще, в комитете эта тема не обсуждается, законопроекта на эту тему нет", - отметил парламентарий.

Он подчеркнул, что в Госдуме, напротив, есть инициативы о сокращении рабочего дня до шести часов в день или о сокращении рабочей пятницы. "Поэтому это мнение, с уважением мы относимся, его можно обсуждать, смотреть, но я такую позицию не разделяю", - заявил Нилов.