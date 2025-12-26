Посол РФ заявил о продолжении развития связей между Россией и Индонезией

Позиции двух стран по некоторым международным и региональным вопросам во многом совпадают, отметил Сергей Толченов

ТОКИО, 26 декабря. /ТАСС/. Россия продолжит расширять и укреплять двустороннее сотрудничество с Индонезией в различных областях. Об этом заявил посол РФ в азиатской республике Сергей Толченов.

"Мы продолжим прилагать все возможные усилия для укрепления двусторонних отношений с министерствами, ведомствами и регионами Индонезии, а также с деловыми кругами, научным и академическим сообществом, а также молодежными и студенческими организациями", - приводит слова дипломата информагентство Antara.

Толченов отметил, Москву и Джакарту связывает стратегическое партнерство, основанное на принципах взаимного уважения, равенства и приверженности нормам международного права. По его словам, позиции двух стран по ряду международных и региональных вопросов во многом совпадают и продолжают сближаться. Как указал дипломат, Россия и Индонезия последовательно выступают за формирование более справедливого, сбалансированного и устойчивого миропорядка. "В этом контексте сотрудничество в различных многосторонних форматах, включая БРИКС, продолжает играть важную роль в продвижении инклюзивного развития и конструктивного диалога", - добавил глава диппредставительства.

В начале декабря президент Индонезии Прабово Субианто посетил РФ с рабочим визитом, в ходе которого провел переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в Кремле. Дипломатические отношения между двумя странами были установлены 3 февраля 1950 года.