ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Убийство генерала ВС РФ Фанила Сарварова
ТАСС Медиа
ГлавнаяПолитика

Хинштейн попросил вывести из состава фракции ЕР жену Васильева

Светлана Васильева является депутатом курского горсобрания
Редакция сайта ТАСС
10:23
обновлено 10:37

Губернатор Курской области Александр Хинштейн

© Александр Щербак/ ТАСС

КУРСК, 26 декабря. /ТАСС/. Губернатор Курской области Александр Хинштейн попросил сотрудников регионального отделения партии "Единая Россия" (ЕР) рассмотреть вопрос о выводе из состава фракции партии жены осужденного за хищение на фортификациях экс-депутата курской областной думы Максима Васильева. Светлана Васильева является депутатом курского горсобрания, сообщил глава региона в своем Telegram-канале.

26 декабря Ленинский районный суд Курска приговорил к 5 годам 6 месяцам колонии общего режима бывшего депутата Курской областной думы Максима Васильева за хищение выделенных на возведение фортификаций средств в особо крупном размере

"Полностью поддерживаю приговор суда. Также попросил коллег из реготделения "Единой России" рассмотреть вопрос о выводе из состава фракции партии супруги осужденного - депутата Курского горсобрания Светланы Васильевой, которая активно поддерживала мужа, пытаясь прикрыть его перед законом. Каждый делает свой выбор. Но никто не уйдет от правосудия", - написал он в своем телеграм-канале. 

РоссияКурская областьХинштейн, Александр Евсеевич