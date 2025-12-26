Хинштейн попросил вывести из состава фракции ЕР жену Васильева

Светлана Васильева является депутатом курского горсобрания

Губернатор Курской области Александр Хинштейн © Александр Щербак/ ТАСС

КУРСК, 26 декабря. /ТАСС/. Губернатор Курской области Александр Хинштейн попросил сотрудников регионального отделения партии "Единая Россия" (ЕР) рассмотреть вопрос о выводе из состава фракции партии жены осужденного за хищение на фортификациях экс-депутата курской областной думы Максима Васильева. Светлана Васильева является депутатом курского горсобрания, сообщил глава региона в своем Telegram-канале.

26 декабря Ленинский районный суд Курска приговорил к 5 годам 6 месяцам колонии общего режима бывшего депутата Курской областной думы Максима Васильева за хищение выделенных на возведение фортификаций средств в особо крупном размере

"Полностью поддерживаю приговор суда. Также попросил коллег из реготделения "Единой России" рассмотреть вопрос о выводе из состава фракции партии супруги осужденного - депутата Курского горсобрания Светланы Васильевой, которая активно поддерживала мужа, пытаясь прикрыть его перед законом. Каждый делает свой выбор. Но никто не уйдет от правосудия", - написал он в своем телеграм-канале.