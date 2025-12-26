Захарова: Россия обеспокоена эскалацией на юге Йемена

Москва призывает все вовлеченные стороны к сдержанности и поиску взаимоприемлемых решений, заявила официальный представитель МИД РФ

Редакция сайта ТАСС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова © Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Москва обеспокоена эскалацией военно-политической ситуации в южнойеменских провинциях Хадрамаут и Махра, призывает все вовлеченные стороны к сдержанности и поиску взаимоприемлемых решений проблем. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой в связи с эскалацией напряженности на юге Йемена.

"В Москве обеспокоены эскалацией военно-политической ситуации в южнойеменских провинциях Хадрамаут и Махра в результате столкновений между различными отрядами из состава проправительственных сил, включая формирования, подконтрольные Южному переходному совету", - подчеркнула дипломат.

"Призываем все вовлеченные стороны проявлять сдержанность и искать взаимоприемлемые компромиссные решения существующих проблем и противоречий в рамках конструктивного межйеменского диалога", - добавила Захарова.

По ее словам, РФ приветствует отмеченные в заявлении МИД Королевства Саудовская Аравия от 25 декабря 2025 года совместные усилия Саудовской Аравии и ОАЭ, нацеленные на скорейшее снижение напряженности и стабилизацию обстановки на юге Йемена, в том числе направление в Аден совместной военной группы для оказания содействия йеменским сторонам в преодолении последствий этого кризиса.

"Вновь акцентируем необходимость активизации со стороны специального посланника генерального секретаря ООН по Йемену Ханса Грундберга усилий для достижения устойчивой нормализации обстановки на юге Аравийского полуострова и запуска инклюзивного межйеменского диалога с целью продвижения процесса комплексного политического урегулирования", - подчеркнула дипломат.

Захарова отметила, что РФ подтверждает готовность к дальнейшему конструктивному взаимодействию в интересах достижения этих целей с официальными йеменскими властями и всеми влиятельными политическими силами дружественной страны, а также партнерами России в регионе, прежде всего, Саудовской Аравией и ОАЭ.