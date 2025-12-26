Миронов: выборы на Украине должны пройти под контролем нейтральных стран

По словам председателя партии "Справедливая Россия", проведение выборов под контролем Запада и при сохранении неонацистского режима не отвечает целям РФ

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Президентские выборы на Украине должны пройти под контролем нейтральных стран и только после отставки Владимира Зеленского. Об этом заявил председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.

"Выборы на Украине должны пройти под контролем нейтральных стран, которые не занимаются поставками оружия на Украину и ее финансированием. И только после отставки Зеленского и его хунты", - сказал Миронов ТАСС.

По его словам, проведение выборов под контролем Запада и при сохранении неонацистского режима не отвечает ни целям России, ни целям устойчивого мира на Украине.

26 декабря на Украине на первое заседание соберется рабочая группа по подготовке к выборам во время военного положения и в послевоенный период. По словам первого заместителя спикера Верховной рады, главы партии "Слуга народа" Александра Корниенко, в ее состав вошло около 60 человек.

Накануне в интервью YouTube-каналу "Новости Live" советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина не сможет профинансировать проведение выборов, это должны сделать другие страны. При этом он заметил, что рабочая группа и ЦИК должны сначала подсчитать сумму, в которую это обойдется, так как в украинский бюджет заложены другие приоритетные расходы, в частности на милитаризацию.

Ситуация с выборами

Президентские полномочия Зеленского официально истекли 20 мая 2024 года, однако Киев не стал проводить очередные выборы, утверждая, что это невозможно до отмены военного положения. 9 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что настал подходящий момент для проведения выборов на Украине. Как отметил хозяин Белого дома, в Киеве используют конфликт, чтобы этого не делать. В тот же день Зеленский заявил, что готов к проведению президентских выборов, но, по его словам, для этого необходимы законодательные изменения и обеспечение безопасности, чтобы военнослужащие тоже могли проголосовать. Он попросил парламентариев подготовить "законодательные изменения", а США и Европу - обеспечить безопасность проведения голосования.

19 декабря президент РФ Владимир Путин на "Итогах года" заявил, что Россия готова подумать над тем, чтобы прекратить удары вглубь Украины в день голосования в случае проведения там выборов. Президент также отметил, что 5-10 млн украинцев, которые проживают в России, должны иметь право голоса в случае выборов на Украине.