Косачев: парламентарии РФ готовы к возобновлению диалога с японскими коллегами

По словам председателя Совета Федерации, отношения между странами должны быть как минимум не враждебными

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Российские парламентарии готовы возобновить полноценный диалог с коллегами из Японии, отношения между странами должны быть добрососедскими, а не враждебными. Об этом заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев на встрече с депутатом Палаты советников парламента Японии Мунэо Судзуки.

"Я бы хотел вам и через вас вашим коллегам передать нашу готовность к возобновлению межпарламентского диалога, а, может быть, даже и сотрудничества, даже в условиях, когда наши межгосударственные отношения находятся в нынешнем неудовлетворительном состоянии. <...> Россия и Япония - страны-соседи, пусть и через морские пространства. <...> По нашему глубокому убеждению, если исходить из национальных интересов наших стран, то отношения должны быть как минимум не враждебными, а как максимум добрососедскими", - сказал он.