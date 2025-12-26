Эксперт Новик: Запад не будет давить на глобальный юг в вопросе помощи Украине

Заместитель директора Центра ИМВЭС НИУ ВШЭ привел в пример тренд США на "прагматичное сближение со своими основными стратегическими противниками: Россией и Китаем"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Украине будет сложно добиться от Запада единства в вопросе политического и экономического давления на страны глобального юга с целью их принуждения к помощи стране. Такое мнение ТАСС выразил заместитель директора Центра ИМВЭС НИУ ВШЭ Николай Новик.

Украинский постпред при ООН Андрей Мельник в четверг заявил, что партнеры Украины должны оказывать политическое, имиджевое и экономическое давление на страны глобального юга, чтобы они встали на их сторону в конфликте с Россией.

Новик напомнил, что на голосовании по резолюции Генеральной Ассамблеи ООН "Путь к миру" от 24 февраля, подготовленной Украиной совместно с ЕС и рядом союзников, значительное число государств оказались воздержавшимися (73) или проголосовали против (8). "Пример доказывает, что Украина может рассчитывать на ограниченную политическую и дипломатическую поддержку западных союзников в попытках переориентировать позицию стран Глобального юга, но добиться однозначной и устойчивой помощи в форме жесткого давления гораздо сложнее, поскольку это требует согласованной стратегии всех западных партнеров и учета интересов самих стран Глобального юга. В реальности Запад сегодня сталкивается с внутренним расколом и больше склоняется к многостороннему диалогу и мягкой дипломатии, чем к прямому воздействию, которое может иметь непредсказуемые последствия", - сказал эксперт.

Он высказал мнение, что эра коллективного Запада сменилась "Западом расколотым". Наглядный пример этого - тренд США на "прагматичное сближение со своими основными стратегическими противниками: Россией и Китаем", заявил Новик.

"Украина в системе противостояния Запада и глобального юга является пиковой и самой горячей точкой поляризации, а ее поддержка требует больших комплексных затрат и начинает быть обременительной для союзников, - отметил он. - Параллельно с этим, во многих странах Юга наступило осознание, что "украинский сценарий" в том или ином виде может повториться и на их территориях".