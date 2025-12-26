МИД: недружественные страны вынуждены признать невозможность поражения РФ

Теперь им приходится перейти к концепции "немедленного прекращения боевых действий на украинском театре военных действий", указали в ведомстве

Редакция сайта ТАСС

Здание МИД РФ © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Недружественные государства в уходящем году были вынуждены признать невозможность нанесения России стратегического поражения. Об этом говорится в сообщении МИД РФ об основных внешнеполитических итогах 2025 года.

"Решительное отстаивание национальных интересов в отношениях со странами, чьи правительства предпринимают недружественные антироссийские действия, вынудило их признать невозможность нанесения России "стратегического поражения на поле боя" и заставило перейти к концепции немедленного прекращения боевых действий на украинском театре военных действий", - указали в министерстве.

Там подчеркнули, что "принятые меры по защите православия, других российских религий и конфессий создали благоприятные условия для переселения в нашу страну жителей иностранных государств, в том числе с недружественными правительствами, в рамках выполнения Указа Президента России "Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности".

Кроме того, добавили в дипведомстве, активизировалась борьба с распространением недостоверной информации о России в зарубежных СМИ и соцсетях, в том числе во взаимодействии с иностранными партнерами в рамках Международной ассоциации по фактчекингу.

Международная ассоциация по фактчекингу (GFCN) была создана в 2025 году АНО "Диалог регионы", информационным агентством ТАСС и "Мастерской новых медиа" для глобальной координации борьбы с дезинформацией. В настоящее время сеть объединяет более 105 экспертов из 51 страны.