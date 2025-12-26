Песков: Киев прибегает ко всевозможным уловкам, чтобы получить деньги от Запада

Трудно говорить, кто что должен финансировать, указал представитель Кремля

Редакция сайта ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Михаил Синицын/ ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Киевский режим использует всевозможные уловки с целью получения финансирования от стран Запада, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"То, что Киев прибегает ко всевозможным уловкам, чтобы получить деньги от Запада, это однозначный факт", - сказал представитель Кремля в ответ на вопрос, могут ли слова советника Зеленского Михаила Подоляка о том, что у Украины нет денег на проведение выборов, быть еще одним способом для получения Киевом денег от Запада.

"Трудно говорить, кто что должен финансировать", - уточнил Песков, добавив, что в Кремле не знают, насколько слова Подоляка отражают официальную точку зрения Киева.