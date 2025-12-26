Песков: на встрече Путина с бизнесом затрагивали тему урегулирования на Украине

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что эти обсуждения ведутся и неоднократно выливались в СМИ на Западе и со стороны киевского режима

Редакция сайта ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Сергей Карпухин/ ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Вопрос урегулирования на Украине поднимался представителями Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) на прошедшей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя публикацию газеты "Коммерсантъ", в которой утверждалось, что Путин рассказал о заинтересованности американской стороны в организации майнинга на ЗАЭС.

"Могу сказать, что в целом затрагивалась тематика тех обсуждений, которые ведутся и которые неоднократно выливались в СМИ на Западе и со стороны киевского режима в контексте процесса мирного урегулирования. Вот эти темы затрагивались, и они упоминались", - сообщил Песков. "Не очень широко представлена эта тема на разный лад. Эти темы упоминались", - добавил он.

Ранее "Коммерсантъ" написал, что на встрече с представителями бизнеса Путин рассказал о заинтересованности американской стороны в организации майнинга на ЗАЭС. По информации издания, российский лидер также упомянул, что по инициативе США стороны рассматривают поставки электроэнергии на Украину.