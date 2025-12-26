В Кремле прокомментировали увеличение военного бюджета Японии

По словам пресс-секретаря президента РФ, любое увеличение военных расходов странами Азиатско-Тихоокеанского региона должно быть аккуратным

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Михаил Синицын/ ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Любое увеличение военных расходов странами Азиатско-Тихоокеанского региона должно быть аккуратным, чтобы не спровоцировать дальнейшую эскалацию напряженности, указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он по просьбе журналистов прокомментировал тот факт, что правительство Японии утвердило проект бюджета с рекордными расходами на оборону.

"Я вам точно не могу сказать, я просто не знаю, сколько у них было в прошлом году, насколько это серьезное увеличение. Но, безусловно, любой рост расходов на военные нужды в регионе должен осуществляться весьма и весьма аккуратно, с тем чтобы это не приводило к дальнейшей эскалации напряженности", - ответил Песков на вопрос, обратили ли в Кремле внимание на это и вызывает ли это опасения.