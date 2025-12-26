Путин 26 декабря проведет совещание Совбеза
Редакция сайта ТАСС
11:18
обновлено 11:53
МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин 26 декабря во второй половине дня проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности в формате видео-конференц-связи (ВКС). Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Сегодня позже, во второй половине дня, президент планирует провести оперативное освещение с постоянными членами Совета безопасности. Оно пройдет в режиме видеоконференции", - сказал Песков.
Он уточнил, что тему совещания могут сообщить позже, если президент посчитает это необходимым. Также, по словам Пескова, на вечер у Путина запланирована рабочая встреча, не предназначенная для освещения.