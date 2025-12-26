Путин 26 декабря проведет совещание Совбеза

Оно пройдет в режиме пресс-конференции

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Метцель/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин 26 декабря во второй половине дня проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности в формате видео-конференц-связи (ВКС). Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Читайте также Контакты с США и заявление Подоляка о выборах. Темы брифинга Пескова

"Сегодня позже, во второй половине дня, президент планирует провести оперативное освещение с постоянными членами Совета безопасности. Оно пройдет в режиме видеоконференции", - сказал Песков.

Он уточнил, что тему совещания могут сообщить позже, если президент посчитает это необходимым. Также, по словам Пескова, на вечер у Путина запланирована рабочая встреча, не предназначенная для освещения.