МИД: связи РФ и КНР показали стрессоустойчивость в условиях внешнего давления

Обе страны полностью перевели расчеты на национальные валюты, отметили в российском дипведомстве

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Кооперация Москвы и Пекина показала стрессоустойчивость в условиях внешнего давления, страны полностью перевели расчеты на национальные валюты. Об этом говорится в сообщении МИД РФ об основных внешнеполитических итогах 2025 года.

"В условиях внешнего давления практическая кооперация между Москвой и Пекином продемонстрировала стрессоустойчивость, взаимные расчеты полностью переведены на национальные валюты", - указали в дипведомстве.