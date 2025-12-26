МИД РФ: за 2025 год Россия укрепила свои позиции в Африке

В российском дипведомстве указали, что, в частности, учрежден диалоговый механизм "Россия - Конфедерация государств Сахеля" на уровне министров иностранных дел

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Россия укрепила свои позиции на Африканском континенте за 2025 год. Об этом говорится в сообщении МИД РФ об основных внешнеполитических итогах года.

"Россия укрепила свои позиции на Африканском континенте. Учрежден диалоговый механизм "Россия - Конфедерация государств Сахеля" на уровне министров иностранных дел. Состоявшаяся в Каире Вторая министерская конференция Форума партнерства Россия - Африка (декабрь) заложила фундамент для проведения в 2026 году очередного российско-африканского саммита. Заключены межгосударственные соглашения об основах отношений с Мали и Того. Заработало российское посольство в Южном Судане (декабрь)", - отметили в дипведомстве.

19-20 декабря в Каире прошла вторая министерская конференция Форума партнерства Россия - Африка. На пленарном заседании конференции министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия и страны Африки подготовят новый стратегический документ к третьему саммиту, запланированному на 2026 год.