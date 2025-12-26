Путин 26 декабря проведет совещание по государственной программе вооружения

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что будет серьезное обсуждение

© Гавриил Григоров/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин 26 декабря проведет совещание по государственной программе вооружения. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Сегодня он [Путин] продолжит заниматься различными проектами государственной программы вооружений на 2027-2036 годы и в целом программой развития оборонно-промышленного комплекса страны на период СВО и на дальнюю перспективу. Это планомерная работа. Сегодня состоится совещание на эту тему, весьма представительное. Будет серьезное обсуждение", - сказал представитель Кремля.

Государственная программа вооружения (ГПВ) - это основной документ среднесрочного планирования (обычно на 5-10 лет), определяющий комплекс мероприятий по созданию, закупке, модернизации и ремонту военной техники. ГПВ утверждается президентом, обеспечивает оснащение Вооруженных сил РФ для защиты государства от угроз и утверждает объем финансирования, выделяемый из бюджета. Программа также включает мероприятия по разработке перспективных образцов, производству существующей техники и поддержанию боеготовности.