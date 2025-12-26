МИД: РФ в 2025 году сделала решительные шаги по защите жизненно важных интересов

В дипведомстве отметили значительное расширение практического взаимодействия с государствами и объединениями мирового большинства

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Россия осуществила решительные действия по защите жизненно важных национальных интересов в 2025 году. Об этом говорится в сообщении МИД РФ об основных внешнеполитических итогах года.

"В 2025 году Россия внесла весомый вклад в укрепление основ справедливого многополярного миропорядка, основанного на международном праве и сотрудничестве государств, - указали в дипведомстве. - Предприняты решительные шаги по защите жизненно важных национальных интересов страны на внешнем контуре с упором на ближнее зарубежье и евразийское пространство. Значительно расширено практическое взаимодействие с государствами и объединениями мирового большинства".

В МИД РФ отметили, что 2025 год прошел под знаком 80-летия Великой Победы. Россия совместно с единомышленниками вновь подтвердила свою приверженность идее незыблемости послевоенного мироустройства и его фундамента в виде целей и принципов Устава ООН в их полноте, совокупности и взаимосвязи, добавили в министерстве.

"Крупнейшими международными событиями стали торжества с участием президента Российской Федерации Владимира Путина и лидеров дружественных государств в Москве 9 мая в ознаменование Победы в Великой Отечественной войне и в Пекине 3 сентября по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны", - заключили там.