Контакты с США и заявление Подоляка о выборах. Темы брифинга Пескова

Представитель Кремля рассказал о графике президента, обсуждении итогов поездки Дмитриева в США и встрече российского лидера с бизнесом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Сергей Бобылев/ ТАСС

Контакты с США после поездки специального представителя президента РФ, генерального директора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева в Майами, увеличение военного бюджета Японии и заявления советника офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка о выборах стали основными темами брифинга пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

Президент России Владимир Путин проведет совещание по государственной программе вооружения: "Будет серьезное обсуждение".

Глава государства также проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности в режиме видеоконференции.

О контактах с США

Дмитриев доложил Путину об итогах поездки в США, "эта информация была проанализирована".

Представители российского и американского руководства уже провели контакт по итогам поездки Дмитриева в Майами: "По поручению президента Путина состоялся контакт между представителями администраций России и Соединенных Штатов".

Ушаков представлял Россию, с американской стороны "было несколько собеседников".

Россия и США условились после поездки Дмитриева в Майами продолжить диалог: "Условлено продолжать диалог".

Кремль не стал раскрывать подробности новых контактов России и США: "Мы по-прежнему считаем, что в настоящий момент распространение этой информации может негативно сказаться на ходе переговорного процесса".

О заявлениях Подоляка

Россия не знает, в какой степени слова Подоляка о том, что у Украины якобы нет денег на проведение выборов, отражают официальную точку зрения Киева: "Каких-то заявление от Киева [на этот счет] мы не слышали".

Киевские власти прибегают "ко всевозможным уловкам", чтобы получить финансирование от стран Запада.

О встрече Путина с бизнесом

Тема урегулирования на Украине затрагивалась на встрече Путина с бизнесом: "Могу сказать, что в целом затрагивалась тематика тех обсуждений, которые ведутся и которые неоднократно выливались в СМИ на Западе и со стороны киевского режима в контексте процесса мирного урегулирования".

Об увеличении военного бюджета Японии