Контакты с США и заявление Подоляка о выборах. Темы брифинга Пескова
Редакция сайта ТАСС
11:45
Контакты с США после поездки специального представителя президента РФ, генерального директора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева в Майами, увеличение военного бюджета Японии и заявления советника офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка о выборах стали основными темами брифинга пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
О контактах с США
- Дмитриев доложил Путину об итогах поездки в США, "эта информация была проанализирована".
- Представители российского и американского руководства уже провели контакт по итогам поездки Дмитриева в Майами: "По поручению президента Путина состоялся контакт между представителями администраций России и Соединенных Штатов".
- Ушаков представлял Россию, с американской стороны "было несколько собеседников".
- Россия и США условились после поездки Дмитриева в Майами продолжить диалог: "Условлено продолжать диалог".
- Кремль не стал раскрывать подробности новых контактов России и США: "Мы по-прежнему считаем, что в настоящий момент распространение этой информации может негативно сказаться на ходе переговорного процесса".
О заявлениях Подоляка
- Россия не знает, в какой степени слова Подоляка о том, что у Украины якобы нет денег на проведение выборов, отражают официальную точку зрения Киева: "Каких-то заявление от Киева [на этот счет] мы не слышали".
- Киевские власти прибегают "ко всевозможным уловкам", чтобы получить финансирование от стран Запада.
О встрече Путина с бизнесом
- Тема урегулирования на Украине затрагивалась на встрече Путина с бизнесом: "Могу сказать, что в целом затрагивалась тематика тех обсуждений, которые ведутся и которые неоднократно выливались в СМИ на Западе и со стороны киевского режима в контексте процесса мирного урегулирования".
Об увеличении военного бюджета Японии
- Что касается увеличения военного бюджета Японии, то любой рост военных расходов странами Азиатско-Тихоокеанского региона "должен осуществляться весьма и весьма аккуратно, с тем чтобы это не приводило к дальнейшей эскалации напряженности".