Основные внешнеполитические итоги 2025 года. Заявления МИД РФ
11:59
Россия предприняла решительные шаги по защите жизненно важных национальных интересов в 2025 году. Об этом говорится в сообщении МИД РФ об основных внешнеполитических итогах года.
Отмечается, что недружественные страны были вынуждены признать невозможность нанесения России стратегического поражения.
ТАСС собрал основные заявления МИД.
О защите интересов
- Россия предприняла "решительные шаги по защите жизненно важных национальных интересов страны на внешнем контуре с упором на ближнее зарубежье и евразийское пространство".
- РФ совместно с единомышленниками вновь подтвердила свою приверженность идее незыблемости послевоенного мироустройства и его фундамента в виде целей и принципов Устава ООН в их полноте, совокупности и взаимосвязи.
О конфликте на Украине
- "Решительное отстаивание национальных интересов в отношениях со странами, чьи правительства предпринимают недружественные антироссийские действия, вынудило их признать невозможность нанесения России "стратегического поражения на поле боя" и заставило перейти к концепции немедленного прекращения боевых действий на украинском театре военных действий".
- Достигнутые во время саммита Россия - США на Аляске понимания "могли бы лечь в основу урегулирования конфликта вокруг Украины путем устранения его первопричин, включая военные угрозы России, создаваемые расширением НАТО, и политику ущемления прав русского и русскоязычного населения".
О связях со странами Африки
- Россия "укрепила свои позиции" на Африканском континенте за 2025 год.
О взаимодействии с Китаем
- "В условиях внешнего давления практическая кооперация между Москвой и Пекином продемонстрировала стрессоустойчивость, взаимные расчеты полностью переведены на национальные валюты".