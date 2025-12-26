Статья

Основные внешнеполитические итоги 2025 года. Заявления МИД РФ

В российском дипведомстве отметили, что недружественные страны были вынуждены признать невозможность нанесения России стратегического поражения

Редакция сайта ТАСС

Здание МИД РФ © Валерий Шарифулин/ ТАСС

Россия предприняла решительные шаги по защите жизненно важных национальных интересов в 2025 году. Об этом говорится в сообщении МИД РФ об основных внешнеполитических итогах года.

Отмечается, что недружественные страны были вынуждены признать невозможность нанесения России стратегического поражения.

ТАСС собрал основные заявления МИД.

О защите интересов

Россия предприняла "решительные шаги по защите жизненно важных национальных интересов страны на внешнем контуре с упором на ближнее зарубежье и евразийское пространство".

РФ совместно с единомышленниками вновь подтвердила свою приверженность идее незыблемости послевоенного мироустройства и его фундамента в виде целей и принципов Устава ООН в их полноте, совокупности и взаимосвязи.

О конфликте на Украине

"Решительное отстаивание национальных интересов в отношениях со странами, чьи правительства предпринимают недружественные антироссийские действия, вынудило их признать невозможность нанесения России "стратегического поражения на поле боя" и заставило перейти к концепции немедленного прекращения боевых действий на украинском театре военных действий".

Достигнутые во время саммита Россия - США на Аляске понимания "могли бы лечь в основу урегулирования конфликта вокруг Украины путем устранения его первопричин, включая военные угрозы России, создаваемые расширением НАТО, и политику ущемления прав русского и русскоязычного населения".

О связях со странами Африки

Россия "укрепила свои позиции" на Африканском континенте за 2025 год.

О взаимодействии с Китаем