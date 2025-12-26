Вершинин обсудил с послом Турции аспекты украинского кризиса

Встреча прошла по просьбе турецкого дипломата

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин и посол Турции в России Танжу Билгич обсудили отдельные аспекты украинского кризиса в контексте усилий Анкары по содействию переговорному процессу. Об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

"Внимание было уделено ситуации на Ближнем Востоке и в Африке с упором на развитие событий в Сирии, Ливии, Судане, в странах Сахеля. Были также рассмотрены отдельные аспекты украинского кризиса в контексте усилий Анкары по содействию переговорному процессу", - сообщили в дипведомстве.

В МИД РФ добавили, что стороны обсудили актуальные, представляющие взаимный интерес вопросы международной и региональной повесток дня.

