Путин провел совещание по госпрограммам вооружения и развития ОПК
Редакция сайта ТАСС
13:23
МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Совещание, которое открыл президент России Владимир Путин, посвящено развитию сразу двух оборонных программ. На это сам верховный главнокомандующий указал, открывая мероприятие.
"Сегодня продолжим обсуждение проектов двух документов, - отметил глава государства. - Государственной программы вооружений на 2027-2036 годы, а также государственной программы развития оборонно-промышленного комплекса".
Мероприятие прошло в Кремле, в зале заседаний Совета безопасности в Сенатском дворце.