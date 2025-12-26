Путин провел совещание по госпрограммам вооружения и развития ОПК

Мероприятие прошло в Кремле

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Совещание, которое открыл президент России Владимир Путин, посвящено развитию сразу двух оборонных программ. На это сам верховный главнокомандующий указал, открывая мероприятие.

"Сегодня продолжим обсуждение проектов двух документов, - отметил глава государства. - Государственной программы вооружений на 2027-2036 годы, а также государственной программы развития оборонно-промышленного комплекса".

Мероприятие прошло в Кремле, в зале заседаний Совета безопасности в Сенатском дворце.