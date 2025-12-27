Мирошник назвал условие легализации Украины как подписанта на переговорах

Речь о выборах с учетом всех демократических норм, сказал посол по особым поручениям МИД РФ

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Киев сможет стать подписантом мирных соглашений только после проведения выборов с учетом всех демократических норм. Об этом заявил "Известиям" посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

"Сейчас в том варианте, который подразумевает Зеленский, будут выборы начальника концлагеря его узниками. Поэтому любые выборы должны соответствовать, во-первых, всем необходимым демократическим стандартам", - отметил Мирошник.

Он добавил, что это "только маленький шаг в большом процессе урегулирования". Этот процесс, по его словам, должен предусматривать целый перечень шагов, и сейчас этот перечень обсуждается.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима подчеркивал, что результаты возможных выборов на Украине едва ли будут справедливыми без учета голосов украинцев, проживающих в России.