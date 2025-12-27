ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Убийство генерала ВС РФ Фанила Сарварова
ТАСС Медиа
ГлавнаяПолитика

Захарова прокомментировала поведение украинцев на праздновании Рождества

Официальный представитель МИД РФ назвала их действия "буднями индуцированных"
Редакция сайта ТАСС
13:34

Официальный представитель МИД России Мария Захарова

© Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично прокомментировала видео, на котором люди в языческих костюмах празднуют Рождество на Украине и не знают, кто такой Иисус Христос, признаются, что собирают средства на штурмовую бригаду.

"Будни индуцированных. 25 декабря по указанию [Владимира] Зеленского язычники в масках козла, смерти и ангела отмечают "рождество" для сбора средств на штурмовую бригаду, - написала она в своем Telegram-канале. - Кто такой Иисус Христос, чье рождение и стало праздником христиан, они не в курсе, так как Володимир Олександрович Швондер им не рассказал"

Зеленский своим указом в 2023 году перенес празднование Рождества с 7 января на 25 декабря, тем самым узаконив католическое Рождество на Украине. 

УкраинаРоссияЗахарова, Мария Владимировна