Российские инструкторы в ЦАР защищают президента от дронов

Они разворачивают расчеты РЭБ и антидроновых ружей для защиты от атак квадрокоптерами со стороны террористов

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Скуратов/ ТАСС

МБАИКИ /ЦАР/, 27 декабря. /ТАСС/. Российские военные специалисты во время публичных мероприятий с участием президента ЦАР Фостена-Арканжа Туадера разворачивают расчеты РЭБ и антидроновых ружей для защиты от атак квадрокоптерами со стороны террористов, сообщил ТАСС командир инструкторов с позывным Капелюш.

"Мы используем переносной комплекс РЭБ и противодроновые ружья для защиты от БПЛА (типа "Мавик" - прим. ТАСС) и FPV-дронов. Также используем ружья 12-го калибра с мелкой дробью, детекторы дронов", - сказал Капелюш.

Корреспондент ТАСС наблюдал за мерами безопасности, предпринятыми инструкторами во время митинга в населенном пункте Мбаики недалеко от границы с Демократической республикой Конго.

Капелюш подчеркнул, что риск атаки дронами рядом с границей достаточно высок, потому что в соседней стране есть террористические группировки, способные организовать нападение с помощью квадрокоптеров.

Совместно с российскими специалистами безопасность мероприятия обеспечивали военнослужащие FACA (армия ЦАР).