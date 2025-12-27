Статья

Освобождение Гуляйполя и наступление ВС РФ. Путин посетил командный пункт управления СВО

Во время совещания президент России заслушал доклад начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова и командующих группировками войск "Центр" и "Восток"

Президент России Владимир Путин утром 27 декабря посетил один из пунктов управления войск СВО. Он провел совещание, на котором заслушал доклад начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова и командующих группировками войск "Центр" и "Восток".

Президент отметил, что создание полосы безопасности на границе РФ и Украины идет хорошими темпами, а ВС РФ наступают в Донбассе и Запорожской области по всей линии боевого соприкосновения.

ТАСС собрал основные заявления главы государства и начальника Генштаба ВС России:

Ситуация в зоне СВО

Путину доложили об освобождении городов Гуляйполе в Запорожской области и Димитров в ДНР;

ВС РФ взяли под контроль Гуляйпольский оборонительный район ВСУ;

Российскому лидеру отчитались, что ВС РФ уверенно удерживают инициативу в СВО;

Вооруженные силы России завершили уничтожение ВСУ в Димитрове;

Войска РФ развивают наступление в Днепропетровской области;

Российские силы зачищают Гуляйполе от остатков сил ВСУ;

Путин поблагодарил российских военных за освобождение Гуляйполя;

Президент отметил, что 5-я мотострелковая бригада проявила смекалку при освобождении Димитрова;

Лидер России назвал освобождение Димитрова серьезным шагом к полному освобождению ДНР;

Путин подчеркнул, что освобождение Гуляйполя открывает хорошие перспективы для наступления ВС РФ;

Военнослужащие группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Артемовку в ДНР.

Заявления Путина

Все задачи, стоящие перед Вооруженными силами РФ, выполняются в соответствие с замыслом СВО;

Создание полосы безопасности по границе России и Украины идет хорошими темпами. "Осуществляется создание полосы безопасности в приграничных районах Сумской, Харьковской, Днепропетровской областей", - подчеркнул Путин.

Российские войска наращивают давление на Вооруженные силы Украины;

Темпы продвижения ВС РФ в Донбассе сводят к нулю заинтересованность Москвы в выводе украинских формирований с этих территорий;

Главари киевского режима не спешат урегулировать конфликт мирными средствами;

Киевский режим получает от умных людей на Западе рекомендации принять достойные условия решения конфликта. Они "предоставляют хорошие базовые условия для обеспечения безопасности Украины на длительную историческую перспективу, условия восстановления отношений с Российской Федерацией и восстановления экономики Украины", - рассказал президент.

Если украинские власти не хотят заканчивать конфликт, Россия решит все задачи вооруженным путем;

Россия пытается закончить начатую Киевом в 2014 году войну. "С самого начала говорили о том, что необходимо вывести войска киевского режима с этих территорий. И никаких действий боевых не будет. Их бы и не было, если бы нас тогда послушали", - заявил Путин.

Военным есть чем порадовать граждан насчет результатов в зоне СВО;

Наступление российских войск в Запорожской области идет "на плечах противника";

Путин заявил, что наступление в Донбассе и Запорожской области идет по всей линии фронта;

Россия еще в 2014 году говорила о праве юго-востока Украины на самоопределение.

Заявления Герасимова