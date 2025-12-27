Освобождение Гуляйполя и наступление ВС РФ. Путин посетил командный пункт управления СВО
19:19
Президент России Владимир Путин утром 27 декабря посетил один из пунктов управления войск СВО. Он провел совещание, на котором заслушал доклад начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова и командующих группировками войск "Центр" и "Восток".
Президент отметил, что создание полосы безопасности на границе РФ и Украины идет хорошими темпами, а ВС РФ наступают в Донбассе и Запорожской области по всей линии боевого соприкосновения.
ТАСС собрал основные заявления главы государства и начальника Генштаба ВС России:
Ситуация в зоне СВО
- Путину доложили об освобождении городов Гуляйполе в Запорожской области и Димитров в ДНР;
- ВС РФ взяли под контроль Гуляйпольский оборонительный район ВСУ;
- Российскому лидеру отчитались, что ВС РФ уверенно удерживают инициативу в СВО;
- Вооруженные силы России завершили уничтожение ВСУ в Димитрове;
- Войска РФ развивают наступление в Днепропетровской области;
- Российские силы зачищают Гуляйполе от остатков сил ВСУ;
- Путин поблагодарил российских военных за освобождение Гуляйполя;
- Президент отметил, что 5-я мотострелковая бригада проявила смекалку при освобождении Димитрова;
- Лидер России назвал освобождение Димитрова серьезным шагом к полному освобождению ДНР;
- Путин подчеркнул, что освобождение Гуляйполя открывает хорошие перспективы для наступления ВС РФ;
- Военнослужащие группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Артемовку в ДНР.
Заявления Путина
- Все задачи, стоящие перед Вооруженными силами РФ, выполняются в соответствие с замыслом СВО;
- Создание полосы безопасности по границе России и Украины идет хорошими темпами. "Осуществляется создание полосы безопасности в приграничных районах Сумской, Харьковской, Днепропетровской областей", - подчеркнул Путин.
- Российские войска наращивают давление на Вооруженные силы Украины;
- Темпы продвижения ВС РФ в Донбассе сводят к нулю заинтересованность Москвы в выводе украинских формирований с этих территорий;
- Главари киевского режима не спешат урегулировать конфликт мирными средствами;
- Киевский режим получает от умных людей на Западе рекомендации принять достойные условия решения конфликта. Они "предоставляют хорошие базовые условия для обеспечения безопасности Украины на длительную историческую перспективу, условия восстановления отношений с Российской Федерацией и восстановления экономики Украины", - рассказал президент.
- Если украинские власти не хотят заканчивать конфликт, Россия решит все задачи вооруженным путем;
- Россия пытается закончить начатую Киевом в 2014 году войну. "С самого начала говорили о том, что необходимо вывести войска киевского режима с этих территорий. И никаких действий боевых не будет. Их бы и не было, если бы нас тогда послушали", - заявил Путин.
- Военным есть чем порадовать граждан насчет результатов в зоне СВО;
- Наступление российских войск в Запорожской области идет "на плечах противника";
- Путин заявил, что наступление в Донбассе и Запорожской области идет по всей линии фронта;
- Россия еще в 2014 году говорила о праве юго-востока Украины на самоопределение.
Заявления Герасимова
- ВС РФ взяли под контроль половину городской застройки в Константиновке;
- Российские войска зачищают подразделения ВСУ на побережье реки Оскол у Купянска;
- Силы РФ освободили населенный пункт Степногорск Запорожской области;
- Российские силы ведут бои на юго-востоке и востоке Красного Лимана;
- ВС РФ наступают на всех направлениях в зоне проведения СВО.