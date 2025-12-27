Лавров: режим Зеленского не проявляет готовности к конструктивным переговорам

Киев терроризирует мирных жителей и осуществляет диверсии против гражданской инфраструктуры России, добавил глава МИД РФ

Редакция сайта ТАСС

© Артем Геодакян/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. РФ не видит готовности к конструктивным переговорам у режима Владимира Зеленского и его кураторов из Европы. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью ТАСС по итогам 2025 года.

"Отмечаем, что режим Зеленского и его европейские кураторы не проявляют готовности к конструктивным переговорам", - подчеркнул министр.

"[Киевский режим] терроризирует мирных жителей, осуществляет диверсии против гражданской инфраструктуры нашей страны", - добавил Лавров.

