ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Убийство генерала ВС РФ Фанила Сарварова
ТАСС Медиа
ГлавнаяПолитикаВоенная операция на Украине

Лавров: режим Зеленского не проявляет готовности к конструктивным переговорам

Киев терроризирует мирных жителей и осуществляет диверсии против гражданской инфраструктуры России, добавил глава МИД РФ
Редакция сайта ТАСС
21:05
© Артем Геодакян/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. РФ не видит готовности к конструктивным переговорам у режима Владимира Зеленского и его кураторов из Европы. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью ТАСС по итогам 2025 года.

Читайте также

Не успели к Рождеству, теперь до весны? Шансы победы дипломатии на Украине

"Отмечаем, что режим Зеленского и его европейские кураторы не проявляют готовности к конструктивным переговорам", - подчеркнул министр.

"[Киевский режим] терроризирует мирных жителей, осуществляет диверсии против гражданской инфраструктуры нашей страны", - добавил Лавров.

Полный текст интервью будет опубликован в 09:00 мск. 

Лавров, Сергей ВикторовичУкраинаРоссияЗеленский, Владимир АлександровичВоенная операция на Украине