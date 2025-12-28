Лавров: Запад "не прочь поживиться" тайваньскими деньгами и технологиями

Глава МИД РФ подчеркнул, что "дорогостоящее американское оружие Тайбэю продается по рыночным ценам", а требование перенести производство полупроводников на территорию США может рассматриваться и как "своеобразная форма отъема бизнеса"

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Российская сторона отмечает, что страны Запада "не прочь поживиться" тайваньскими деньгами и технологиями. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью ТАСС по итогам 2025 года.

"Сегодня Тайвань фактически используется в качестве инструмента военно-стратегического сдерживания КНР. Присутствует и меркантильный интерес: кое-кто на Западе не прочь поживиться тайваньскими деньгами и технологиями", - отметил министр.

Он подчеркнул, что "дорогостоящее американское оружие Тайбэю продается по рыночным ценам", а требование перенести производство полупроводников на территорию США может рассматриваться и как "принуждение к перераспределению доходов, своеобразная форма отъема бизнеса".

"В последнее время тема Тайваня обсуждается довольно активно, порой - в отрыве от реальности и с подтасовками фактов. Ряд стран, заявляя о приверженности принципу "одного Китая", выступают за сохранение статус-кво. Де-факто это означает их несогласие с принципом национального воссоединения Китая", - добавил Лавров.

Полный текст интервью будет опубликован в 9:00 мск.