РФ видит, что европейская "партия войны" в своих идеях пока готова идти до конца

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров напомнил, что ЕС реализует курс на демонтаж механизмов взаимодействия с Москвой примерно с 2014 года

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Москва констатирует, что "партия войны" в Европе в своих антироссийских идеях пока готова идти до конца. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью ТАСС по итогам 2025 года.

"Прошли ли такие деятели, как [глава Еврокомиссии] Урсула фон дер Ляйен, [канцлер ФРГ Фридрих] Мерц, [премьер-министр Британии Кир] Стармер, [президент Франции Эмманюэль] Макрон и иже с ними, точку невозврата - вопрос сложный. Мы видим, что пока европейская "партия войны", вложившая свой политический капитал в идею нанесения России стратегического поражения, готова идти до конца", - отметил он.

Лавров напомнил, что Евросоюз реализует курс на демонтаж механизмов взаимодействия с Россией начиная примерно с 2014 года. "Правящие круги большинства стран Европы раздувают "российскую угрозу", разжигают русофобские и милитаристские настроения в обществе. Хотел бы особо подчеркнуть, что все это делается ими без каких бы то ни было легитимных оснований: ведь Россия никогда по своей инициативе не предпринимала недружественных действий в отношении европейских соседей", - добавил министр.

Полный текст интервью будет опубликован в 09:00 мск.