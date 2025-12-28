Статья

Вперед, несмотря ни на что: итоги последней в 2025 году президентской недели

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Бобылев/ POOL/ ТАСС

Последняя в уходящем году полная рабочая неделя президента России Владимира Путина оказалась особенно насыщенной. И даже, казалось бы, "продленные" у главы государства выходные в ее начале - второй день неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге, - несмотря на обширную культурную и даже в некоторой степени развлекательную повестку, были наполнены рабочими контактами с коллегами по Содружеству.

За неделю российский лидер также встретился с представителями трех ветвей власти, вручил госнаграды, провел заседание Госсовета, совещания по госпрограмме вооружения и с постоянными членами Совбеза РФ, встретился с представителями бизнеса, посетил один из командных пунктов объединенной группировки ВС РФ на СВО, а под конец недели принял в Кремле первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

ТАСС собрал ключевые моменты президентской недели.

Новый облик вооруженных сил

Российский ОПК надежно обеспечивает снабжение как для "подразделений, задействованных в специальной военной операции, так и для вооруженных сил в целом", указал Путин на совещании по госпрограмме вооружения в пятницу.

Министр обороны РФ Андрей Белоусов, заместитель председателя СБ РФ Дмитрий Медведев и президент РФ Владимир Путин © Михаил Метцель/ Пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Производство востребованных на СВО образцов "увеличилось кратно", а в целом средств поражения и боеприпасов - "более чем в 22 раза".

Поскольку на СВО "постоянно меняются характер, форма и способы ведения боевых действий", российская армия получает "абсолютно бесценный опыт". Он "в полной мере используется при формировании нового облика вооруженных сил".

Если Киев не хочет мира - и не надо

Эти перемены позволяют добиваться новых успехов - например, освобождения Гуляйполя (второй по величине город в Запорожской области) и Димитрова в ДНР, доложили президенту.

И этих потерь киевскому режиму, указал Путин, можно было избежать, дав "законное право на самоопределение" после госпереворота в 2014 году жителям Донбасса. "Киевские власти предпочли развернуть широкомасштабные боевые действия, войну, - отметил президент. - Мы пытаемся ее закончить".

Сейчас на Западе уже "появились умные люди, которые рекомендуют киевским властям принять достойные условия" мира, однако "главари киевского режима не спешат". Но благодаря высоким темпам наступления ВС РФ вывода украинских формирований из Донбасса скоро и не потребуется: "Если киевские власти не желают закончить дело миром, мы решим все стоящие перед нами задачи в ходе специальной военной операции вооруженным путем".

Искусственный интеллект не в ущерб естественному

Но все же одной из центральных на этой неделе стала тема ИИ - ей было посвящено оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ, о внедрении ИИ говорилось и на совещании по госпрограмме вооружений. Наиболее подробно президент коснулся темы на заседании Госсовета в четверг.

© Александр Казаков/ Пресс-служба президента РФ/ ТАСС

"Это крупнейший технологический прорыв, которого, пожалуй, еще мировая история не знала", и следующее десятилетие станет временем "колоссальной технологической трансформации", к которой необходимо готовиться сообща, во всех отраслях.

ИИ "будет постепенно заменять работников начальных ступеней, в том числе креативного и даже интеллектуального труда", одновременно создавая рабочие места в инженерной сфере. Уже сейчас нужно готовить школьников "критически оценивать предложения, сформированные искусственным интеллектом", чтобы не появилось немногочисленной элиты, управляющей ИИ, против всех остальных, поголовно его использующих. У человека все еще есть преимущества перед ИИ, и главное - "работать в команде".

Все это нужно учитывать, готовя трансформацию структуры кадров. Эти вопросы - "не только всеобъемлющие, они основные, можно сказать, на сегодняшний день фундаментальные". Людям нужно обеспечить "понятный для них профессиональный переход, открыть перед ними новые возможности". Кадры - "это не функция и не функции, а прежде всего люди": "И во главе наших национальных целей развития стоит именно человек".

Помочь в этом призвано расширение дополнительного образования, а заодно - составление "антирейтинга" 100 худших образовательных организаций, которым нужна помощь в трансформации.

Работа слаженная

Встретившись в Кремле в начале недели с председателем Госдумы Вячеславом Володиным и генпрокурором Александром Гуцаном, в среду президент лично посетил последнее в 2025 году пленарное заседание Совета Федерации, а затем прибыл в Дом правительства РФ на встречу с членами кабмина, чтобы подвести итоги работы в этом году как исполнительной, так и законодательной ветвей власти.

© Алексей Никольский/ POOL/ ТАСС

Обе палаты парламента, по словам Путина, завершили осеннюю сессию "с хорошим результатом", проявив бесценное согласие, исключительно важное "в период исторических испытаний и глобальных перемен". Отметил президент и кадровое обновление парламента, ставшего "настоящей кадровой школой". "Очень хорошая практика", - похвалил Путин.

Вся территория страны - "от Калининграда до Курильских островов, от Арктических широт до Крыма, Донбасса и Кавказа", подчеркнул президент, охвачена стратегическими планами развития. И реализовывать их будут на нерушимых принципах федерализма, которые "жизненно важны для будущего".

Высокая оценка была дана и работе правительства, действующего "слаженно, профессионально". Хотя, заметил Путин, еще многое нужно сделать - например, в части расчета пособий для многодетных семей, когда у них повышается доход - "иначе нет смысла на работу ходить".

Вперед, несмотря на все вызовы

Тем не менее, указал президент, кабмин успешно балансирует бюджет, "что гарантирует устойчивость финансовой системы", а также "позволяет в полном объеме обеспечивать расходы на оборону". При этом власти в полном объеме исполняют "все социальные обязательства, в том числе решения по поддержке семей", даже обеспечивая "высокую динамику по ключевым направлениям развития".

© Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

И все это при стабильных макроэкономических показателях: на заседании Госсовета Путин отметил рекордный (2,2%) минимум безработицы. "Несмотря на все вызовы, Россия идет вперед", - заключил Путин.

Уже вручая государственные награды в Кремле, президент отметил: "Впереди большая работа, большие свершения, много хорошего". "Залогом тому - созидательная сила российского общества, готовность миллионов людей объединяться вокруг общих целей", - резюмировал глава государства.