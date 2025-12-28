ТАСС: разговор Путина и Трампа стал девятым с начала года и первым с 16 октября

Последняя беседа по телефону президентов России и США прошла 16 октября

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа стал первым за последние два с половиной месяца и девятым с начала года, следует из подсчетов ТАСС.

Как следует из материалов на сайте Кремля, последняя телефонная беседа российского и американского лидера прошла 16 октября. Помимо украинского урегулирования, тогда темой разговора становилась ситуация на Ближнем Востоке.

Как сообщал президент США Дональд Трамп, беседа российского и американского лидеров прошла в преддверии его встречи с Владимиром Зеленским, который прибыл во Флориду.