Захарова передала Путину "отчетное эссе"

Официальный представитель МИД России отметила, что это "отчет о том, что не просила, но то, что получилось"

© Михаил Метцель/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала ТАСС, что после церемонии награждения в Кремле 24 декабря передала президенту России Владимиру Путину "отчетное эссе".

"Отчетное эссе", - отметила дипломат.

Глава государства вручил Захаровой орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени, а после торжественной церемонии передал ей шкатулку с Георгием Победоносцем и Кремлем. Дипломат в ответ преподнесла президенту папку со своим эссе на двух страницах.

Как рассказала Захарова журналисту Павлу Зарубину, эссе - "это не про просьбу, а про отчет о том, что не просила, но то, что получилось".