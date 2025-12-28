Разговор с Путиным был организован по инициативе Трампа

Помощник российского лидера по международным делам рассказал об этом журналистам

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Телефонный разговор лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа был организован по инициативе американской стороны. Об этом журналистам сообщил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.

"Только что завершился телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Разговор организован по инициативе президента США", - сказал Ушаков.