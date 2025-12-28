Разговор Путина и Трампа длился 1 час 15 минут

Глава государства обменялись новогодними поздравлениями, рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Длительность телефонного разговора лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа составила 1 час 15 минут, он начался с обмена новогодними поздравлениями. Об этом журналистам сообщил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.

"Логично, что президенты в начале разговора, продолжавшегося час пятнадцать минут, обменялись теплыми поздравлениями по случаю рождественских и новогодних праздников и, естественно, пожелали счастья народам двух стран. И весь последующий разговор носил такой же дружеский, доброжелательный и деловой характер, характеризовался взаимной заинтересованностью продвинуться по пути к мирному, долговременному урегулированию украинского конфликта", - сообщил он.